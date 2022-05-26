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Спорт

Абрамович продал «Челси»

Принадлежавший Абрамовичу клуб «Челси» продали консорциуму американского бизнесмена Боэли

Фото: Toby Melville / Reuters

Сделка по продаже лондонского футбольного клуба «Челси» официально завершена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Великобритании.

Принадлежавший российскому миллиардеру Роману Абрамовичу клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) продали консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Ранее сообщалось, что сумма сделки составляет 5,33 миллиарда долларов.

26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда, так как попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая футбольную команду, наложен арест. Власти страны запретили россиянину получать прибыль от продажи клуба, из-за чего сделка была под угрозой срыва.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Дарья Коршунова
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