Стало известно об угрозе срыва продажи «Челси»

The Times: продажа «Челси» оказалась под угрозой срыва из-за позиции Романа Абрамовича

Продажа лондонского футбольного клуба «Челси» оказалась под угрозой срыва. Об этом сообщает The Times.

Как стало известно источнику, сделка находится под вопросом из-за отказа владельца команды, российского миллиардера Романа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему продажи. Отмечается, что, по мнению властей, сложная структура управления «Челси» не дает гарантий, что деньги не поступят Абрамовичу или связанным с ним компаниям.

7 мая газета The Daily Telegraph назвала предполагаемого покупателя лондонского клуба. Им стал консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли. По данным источника, сумма сделки составляет до 4 миллиардов фунтов стерлингов, а соглашение на покупку уже подписано.

26 февраля Роман Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда, так как попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая футбольную команду, наложен арест. Власти страны запретили россиянину получать прибыль от продажи клуба.