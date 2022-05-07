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Спорт

Стал известен предполагаемый покупатель футбольного клуба «Челси»

Консорциум американского бизнесмена Боэли подписал соглашение о покупке клуба «Челси»

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Стал известен предполагаемый покупатель футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph.

По информации издания, консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли подписал соглашение о покупке лондонского футбольного клуба. По данным источника, сумма сделки составляет до 4 миллиардов фунтов стерлингов. Ее должны одобрить правительство Великобритании и Английская премьер-лига.

Ранее представитель бизнесмена Романа Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси». Из него следовало, что Абрамович не будет увеличивать стоимость клуба при продаже. Кроме того, опровергалась информация о том, что бизнесмен требует от «Челси» возврата долга. Представитель подчеркнул, что Абрамович стремится найти для клуба хорошего владельца.

Марина Совина
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