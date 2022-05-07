Консорциум американского бизнесмена Боэли подписал соглашение о покупке клуба «Челси»

Стал известен предполагаемый покупатель футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph.

По информации издания, консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли подписал соглашение о покупке лондонского футбольного клуба. По данным источника, сумма сделки составляет до 4 миллиардов фунтов стерлингов. Ее должны одобрить правительство Великобритании и Английская премьер-лига.

Ранее представитель бизнесмена Романа Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси». Из него следовало, что Абрамович не будет увеличивать стоимость клуба при продаже. Кроме того, опровергалась информация о том, что бизнесмен требует от «Челси» возврата долга. Представитель подчеркнул, что Абрамович стремится найти для клуба хорошего владельца.