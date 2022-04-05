Стало известно о попытках Абрамовича занять у друзей миллион долларов

PageSix: миллиардер Абрамович пытался занять у влиятельных друзей миллион долларов

Российский миллиардер Роман Абрамович пытается одолжить у влиятельных друзей миллион долларов, так как его активы заморожены из-за санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет американское издание PageSix.

По данным журналистов, Абрамовичу необходимо 750 тысяч долларов в неделю для выплаты зарплат сотрудникам, в том числе персоналу, обслуживающему его яхты.

Друзья миллиардера опасаются давать ему взаймы. По словам источника, Абрамович обращался за помощью в том числе к режиссеру Брату Ратнеру и семье Ротшильдов, однако у них либо нет наличных, либо их пугают возможные последствия из-за действующих в отношении бизнесмена ограничений.

Связаться с представителями Ратнера и Ротшильдов изданию не удалось.

Ранее британские таблоиды сообщали, что миллиардер оказался неспособным оплатить аренду участка, на котором стоит его дом в престижном районе Лондона Кенсингтон. В случае возникновения задолженности Абрамович рискует лишиться недвижимости.

В марте Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича и других российских бизнесменов. Их активы на территории страны заморозили, запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также ограничили въезд на территорию Соединенного Королевства. Миллиардера коснулся запрет на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее). Также Абрамовича обязали продать принадлежащий ему футбольный клуб «Челси».