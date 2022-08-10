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В Госдуме предупредили Киев о фатальных последствиях посягательств на Крым

Депутат Черняк заявил, что посягательства Киева на Крым обернутся фатальными последствиями

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Посягательства президента Украины Владимира Зеленского на Крым будут иметь фатальные последствия для киевского режима. С таким предупреждением выступил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк, его слова передает РИА Новости.

По мнению парламентария, у Зеленского «агония», из-за которой он хватается за любой медийный повод, не имеющий к главе Украины отношения.

«Ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского. Любые попытки посягательства на Крым будут иметь для киевского режима фатальные последствия», — добавил Черняк.

10 августа Владимир Зеленский после серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе сообщил о планах вернуть Крым под контроль Украины. Он также указал, что конфликт Киева с Москвой начался с Крыма и должен там закончиться.

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Никита Абрамов
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