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Зеленский рассказал о планах Украины вернуть Крым после взрывов на полуострове

Президент Украины Зеленский заявил о планах вернуть Крым после взрывов на полуострове

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного видеообращения, которое опубликовано на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщил о планах Киева вернуть под контроль Крым. Политик выступил с таким заявлением после серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе на западе полуострова.

Украинский лидер указал, что военный конфликт начался с Крыма и должен там же закончиться. «Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест», — сказал он и добавил, что Киев никогда не откажется от Крыма.

9 августа на территории военного аэродрома Саки около села Новофедоровка на западе Крыма произошла серия взрывов. Позже в Минобороны России сообщили, что произошла детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия один человек погиб, еще 13 пострадали.

Ранее в Германии усомнились в адекватности Зеленского после его слов о Крыме. Der Tagesspiege сообщила, что заявления главы Украины о «возвращении» полуострова под контроль Киева неадекватны и оторваны от реальности.

В июне обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative заявил, что Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. По его словам, Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине и не настаивают на том, чего требует Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.

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Варвара Кошечкина
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