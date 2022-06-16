В Германии усомнились в адекватности Зеленского после его слов о Крыме

Der Tagesspiegel: заявления президента Украины Зеленского о Крыме оторваны от реальности

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Киева неадекватны и оторваны от реальности, пишет Der Tagesspiegel.

Немецкое издание задается вопросом, как прибывшие на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги должны реагировать на подобные высказывания.

«К чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?» — говорится в материале. При этом газета подчеркивает, что украинская армия отступает в Донбассе.

Вероятно, украинский лидер, упоминая «мечту» о Крыме, хочет выяснить, насколько далеко западноевропейские лидеры готовы идти в своей поддержке Киева, предположил автор статьи.

Накануне Зеленский пообещал «вернуть контроль» Украины над Крымом, Донбассом, частью Харьковской области и регионами юга Украины.

Ранее обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative заявил, что Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. По его словам, Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине и не настаивают на том, чего требует Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.



