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Раскрыт способ добраться до Франции за 14 тысяч рублей

Woman.ru: в Париж можно отправиться через Таллин за 14 тысяч рублей

Фото: unsplash

Российским туристам раскрыли бюджетный способ добраться до Франции на фоне закрытия воздушного пространства для отечественных лайнеров из-за ситуации на Украине. Об этом пишет издание Woman.ru.

Для экономии на проезде соотечественникам предложили три маршрута на выбор. Первый — доехать на поезде до Минска, потом сесть на автобус до Вильнюса и оттуда уже лоукостером улететь в западную Европу. Второй — доехать из Санкт-Петербурга до Хельсинки на автобусе и потом лететь во Францию. Третий — на наземном транспорте добраться до Таллина и оттуда уже пересесть на рейс до нужного направления.

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Так, автобус по маршруту Санкт-Петербург — Таллин отправляется из Северной столицы практически каждый час. Стоимость билета — от 2,6 до 3,6 тысячи рублей с человека, время в пути составляет около шести часов. Из Таллина можно отправиться в Париж, например, с ирландским авиаперевозчиком Ryanair за 11,7 тысяч рублей с человека. Таким образом, дорога из России обойдется в 14,3 тысячи рублей.

При этом, если рассматриваться вариант авиаперелета из Москвы в столицу Франции, цены на билеты начинаются от 54 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Ранее в июле эксперты туротрасли назвали бюджетный способ добраться до популярных курортов Европы в летний период на фоне закрытия воздушного пространства для российских лайнеров из-за ситуации на Украине. Так, туристам советуют сначала добраться до Финляндии, а оттуда — в другие европейские страны.

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Валентина Процкова
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