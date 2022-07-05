Раскрыт способ добраться из России до европейских курортов за 4,3 тысячи рублей

TourDom: в Венецию можно отправиться через Хельсинки за 4,3 тысячи рублей

Российским туристам раскрыли бюджетный способ добраться до популярных курортов Европы в летний период на фоне закрытия воздушного пространства для отечественных лайнеров из-за ситуации на Украине. Стоимость доступных вариантов публикует портал TourDom.

Для экономии на проезде соотечественникам порекомендовали сначала добраться до Финляндии, а оттуда — в другие европейские страны. Так, перевозчик Lux Express предлагает билеты из Санкт-Петербурга в Хельсинки по цене от 2,8 тысяч рублей с человека.

Из столицы Финляндии можно отправиться в Венецию или Милан, например, с ирландским авиаперевозчиком Ryanair за 1,5 тысячи рублей с человека. Таким образом, дорога обойдется в 4,3 тысячи рублей на одного.

Немного дороже обойдется дорога из Хельсинки в Аликанте — от 2,2 тысячи рублей. У норвежского лоукостера Norwegian Air Shuttle имеются билеты в Барселону, на Майорку, на греческие острова Крит, Корфу и Родос из Финляндии за 3,5 тысячи рублей.

Также добраться до пляжных стран россияне могут из Таллина: компания Ryanair предлагает улететь в Рим, Неаполь и Бове за 1,5 тысячи рублей. Из Латвии можно отправиться в Прагу за 1,2 тысячи рублей с польской авиакомпания Buzz. На Кипр и в Малагу из Риги продаются билеты за две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что 1 июля власти Финляндии отменили все ковидные ограничения на въезд в страну для россиян. Теперь прибывающие в страну туристы не должны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 и сдавать анализы на COVID-19.