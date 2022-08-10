Минобороны заявило об уничтожении немецкой боевой машины «Гепард» на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении немецкой боевой машины «Гепард» в Николаевской области

В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области российскими войсками были уничтожена поставленная Украине Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Помимо этого, в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) была уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, уточнили в военном ведомстве.