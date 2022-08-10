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Минобороны заявило об утрате боеспособности 56-й бригады ВСУ

Минобороны России заявило, что 56-я бригада ВСУ утратила боеспособность из-за потерь

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

56-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратила боеспособность из-за потерь среди личного состава. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, упомянутая бригада потеряла убитыми и ранеными до 70 процентов личного состава. Удары по 56-й мотопехотной бригаде были нанесены Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

«Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины, отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», — заявили в Минобороны.

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Валерий Розенберг
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