Минобороны заявило об утрате боеспособности 56-й бригады ВСУ

Минобороны России заявило, что 56-я бригада ВСУ утратила боеспособность из-за потерь

56-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратила боеспособность из-за потерь среди личного состава. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, упомянутая бригада потеряла убитыми и ранеными до 70 процентов личного состава. Удары по 56-й мотопехотной бригаде были нанесены Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

«Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины, отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», — заявили в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве заявляли об утрате боеспособности второго механизированного батальона 14-й механизированной бригады ВСУ и формирования «Кракен».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.