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Женщина-гладиатор показала фигуру в своих купальниках 30-летней давности

Бывшая участница шоу «Гладиаторы» Ким Беттс показала фигуру в нарядах 30-летней давности

Изображение: @kim_lightning_betts

Британская гимнастка, бодибилдерша и бывшая участница шоу «Гладиаторы», которое было особенно популярно в 1990-х годах, Ким Беттс показала фигуру в своих купальниках 30-летней давности. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя спортсменка разместила ролик, на котором она примеряет сценические наряды со времен съемок телепрограммы. «Я собираюсь примерить их. Они 30 лет лежали у меня под кроватью. Это как примерить свадебное платье 30 лет спустя», — рассказала в начале видео Беттс.

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Так, женщина предстала перед подписчиками в раздельных комплектах из спортивных топов и трусов с принтами в виде геометрических фигур. Кроме того, Беттс надела слитный купальник красного цвета с рисунком черных молний.

Поклонники восхитились внешним видом бодибилдерши, о чем они принялись писать в комментариях к публикации. «Прекрасные воспоминания! Мы всей семьей смотрели это шоу», «Ты всегда выглядишь фантастически», «Сейчас ты выглядишь намного лучше, чем тогда», «Какая подтянутая!», «Ким, ты невероятная и у тебя потрясающая фигура», — высказывались они.

В марте культуристка Андреа Саншайн из Великобритании раскрыла секрет своей красоты в 53 года. По словам жительницы Лондона, она уделяет занятиям в тренажерном зале не менее трех часов в день. Помимо тренировок, спортсменка придерживается определенного плана питания, употребляя 3500 калорий в сутки за шесть-восемь приемов пищи. Также Саншайн призналась, что выглядеть молодо в ее годы помогает одна особенность ее диеты — в нее входит потребление 150 яиц в месяц.

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Мария Винар
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