Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет своей красоты в 53 года

Культуристка из Лондона призналась, что выглядеть молодо ей помогает яичная диета

Культуристка Андреа Саншайн (Andrea Sunshine) из Великобритании раскрыла секрет своей красоты, который заключается в специальной яичной диете. Историю женщины приводит издание Daily Mail.

По словам 53-летней жительницы Лондона, она уделяет занятиям в тренажерном зале не менее трех часов в день. «Существует стереотип, что с возрастом женщины должны посвящать себя только заботе о доме и семье. Однако можно заниматься и домом, и спортом», — объяснила бабушка двоих внуков. Помимо тренировок, культуристка придерживается определенного плана питания, употребляя 3500 калорий в сутки за шесть-восемь приемов пищи. Также Саншайн призналась, что выглядеть молодо в ее годы помогает одна особенность ее диеты — в нее входит потребление 150 яиц в месяц.

«Количество яиц удивляет, но это на самом деле так. Я много тренируюсь, и за моей диетой следит специалист. Идеал — это постоянное стремление к совершенствованию, поэтому некоторые жертвы того стоят», — поделилась бодибилдерша.

Кроме того, британка отметила, что ее основное меню включает в себя около восьми килограммов сладкого картофеля в месяц. В целом, по словам Саншайн, она предпочитает разнообразные салаты и овощи, особенно брокколи, и старается избегать жирной и сладкой пищи.

Привлекательный внешний вид женщины, обладающей подтянутым телом и гладкой кожей, способствует тому, что к ней проявляют внимание мужчины, которые намного моложе нее. Однако культуристка заявила, что предпочитает, чтобы ее не беспокоили во время занятий: «Молодые люди любят красивых зрелых дам, поэтому ко мне все время пристают. Это парни разного возраста, есть даже моложе 25 лет, но большинство из них в возрасте 30-35 лет. Но мне не нравится всеобщее внимание. Меня раздражает, если меня беспокоят во время тренировки».

Ранее в марте 90-летняя женщина сообщила, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает хорошая наследственность и тренировки в спортзале: растяжка, упражнения с мячом и кардионагрузки. Кроме того, ее дочь отметила, что мать следует простой схеме ухода за кожей, в частности, умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон.