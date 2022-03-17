Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет своей красоты в 53 года

Культуристка из Лондона призналась, что выглядеть молодо ей помогает яичная диета

Фото: Shutterstock

Культуристка Андреа Саншайн (Andrea Sunshine) из Великобритании раскрыла секрет своей красоты, который заключается в специальной яичной диете. Историю женщины приводит издание Daily Mail.

По словам 53-летней жительницы Лондона, она уделяет занятиям в тренажерном зале не менее трех часов в день. «Существует стереотип, что с возрастом женщины должны посвящать себя только заботе о доме и семье. Однако можно заниматься и домом, и спортом», — объяснила бабушка двоих внуков. Помимо тренировок, культуристка придерживается определенного плана питания, употребляя 3500 калорий в сутки за шесть-восемь приемов пищи. Также Саншайн призналась, что выглядеть молодо в ее годы помогает одна особенность ее диеты — в нее входит потребление 150 яиц в месяц.

«Количество яиц удивляет, но это на самом деле так. Я много тренируюсь, и за моей диетой следит специалист. Идеал — это постоянное стремление к совершенствованию, поэтому некоторые жертвы того стоят», — поделилась бодибилдерша.

Материалы по теме:
Сердцем не стареть Как российское модельное агентство Oldushka борется со стереотипами о возрасте
Сердцем не старетьКак российское модельное агентство Oldushka борется со стереотипами о возрасте
28 марта
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта

Кроме того, британка отметила, что ее основное меню включает в себя около восьми килограммов сладкого картофеля в месяц. В целом, по словам Саншайн, она предпочитает разнообразные салаты и овощи, особенно брокколи, и старается избегать жирной и сладкой пищи.

Привлекательный внешний вид женщины, обладающей подтянутым телом и гладкой кожей, способствует тому, что к ней проявляют внимание мужчины, которые намного моложе нее. Однако культуристка заявила, что предпочитает, чтобы ее не беспокоили во время занятий: «Молодые люди любят красивых зрелых дам, поэтому ко мне все время пристают. Это парни разного возраста, есть даже моложе 25 лет, но большинство из них в возрасте 30-35 лет. Но мне не нравится всеобщее внимание. Меня раздражает, если меня беспокоят во время тренировки».

Ранее в марте 90-летняя женщина сообщила, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает хорошая наследственность и тренировки в спортзале: растяжка, упражнения с мячом и кардионагрузки. Кроме того, ее дочь отметила, что мать следует простой схеме ухода за кожей, в частности, умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Кадыров сообщил о спасении спецназовцев из кольца украинских националистов
Капризов оформил дубль в матче НХЛ
Российский педофил получил срок за развратные действия в отношении школьниц
Рогозин напомнил Байдену призыв бомбить Белград после обвинений в адрес Путина
Санду попросила Россию вывести войска из Приднестровья
Российская кассирша похитила миллионы рублей из-за долгов
Застрявшие в Египте россияне вернулись на родину
Психолог назвала причины весенней депрессии
Названо число прибывших в Россию жителей Донбасса и Украины
В России введут обязательный курс истории для всех студентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.