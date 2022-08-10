Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ЛНР рассказали об успешном применении боеприпасов «Краснополь» на Украине

В ЛНР сообщили о «ювелирном» применении российских боеприпасов «Краснополь» на Украине

Фото: Вячеслав Киселев / РИА Новости

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал об успешном применении высокоточных корректируемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь» в ходе специальной операции на Украине, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, оружие применяется подразделениями Вооруженных сил (ВС) России в Херсонской области. Киселев сообщил о «ювелирной» работе артиллерийских боеприпасов.

«В следствие которой уничтожена насаждающая мирному населению 155-миллиметровая американская гаубица М-777», — написал он.

Материалы по теме:
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

В июле на Украине впервые применили дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90. Его используют для разминирования освобожденных территорий Донбасса.

В июне Россия применила на Украине штурмовики Су-25СМ3 с «яйцами жизни» — бортовыми комплексами обороны (БКО) «Витебск».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Болгарии допустили возобновление поставок российского газа
Падение цен на автомобили в России объяснили
Пушков удивился поведению Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Республиканцы сравнили обыски в поместье Трампа с действиями гестапо
Кэти Перри продала свой особняк неизвестному
В ЛНР рассказали об успешном применении боеприпасов «Краснополь» на Украине
Китай отказался исключить силовой вариант воссоединения с Тайванем
Названы условия начала Третьей мировой войны
Психолог назвала корректные способы отказать мужчине в сексе
Крокодил оторвал подростку голову и руки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.