В ЛНР рассказали об успешном применении боеприпасов «Краснополь» на Украине

В ЛНР сообщили о «ювелирном» применении российских боеприпасов «Краснополь» на Украине

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал об успешном применении высокоточных корректируемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь» в ходе специальной операции на Украине, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, оружие применяется подразделениями Вооруженных сил (ВС) России в Херсонской области. Киселев сообщил о «ювелирной» работе артиллерийских боеприпасов.

«В следствие которой уничтожена насаждающая мирному населению 155-миллиметровая американская гаубица М-777», — написал он.

В июле на Украине впервые применили дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90. Его используют для разминирования освобожденных территорий Донбасса.

В июне Россия применила на Украине штурмовики Су-25СМ3 с «яйцами жизни» — бортовыми комплексами обороны (БКО) «Витебск».