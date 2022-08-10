Парикмахер раскрыл опасные последствия выдергивания седых волос

Парикмахер Гиллен предупредил, что выдергивание седых волос приводит к облысению

Парикмахер Трей Гиллен раскрыл опасные последствия выдергивания седых волос. Своими размышлениями на данную тему он поделился с порталом Yahoo!

Согласно материалу, в процессе естественного старения организма фолликулы перестают вырабатывать меланин — вещество, которое отвечает за цвет волос. Кроме того, данному явлению также может поспособствовать сильный стресс.

По мнению Гиллена, седые волосы не нужно выдергивать, поскольку возникает вероятность облысения. «Выщипывание может травмировать волосяной фолликул, и вы можете повредить его до такой степени, что из него больше не будут расти волосы», — заявил эксперт.

В заключение специалист отметил, что частое выдергивание седых волос может привести к инфекциям, рубцам на коже головы и залысинам.

Раннее в августе мастер-стилист Джеймс Прайс и ведущий парикмахер бренда TRESemmé Аарон Карло посоветовали устричный серый оттенок окрашивания для маскировки седых волос. Так, упомянутый цвет сочетает в себе платиновый блонд и мерцающие серебристые переливы. «Устричный серый — это свежий, воздушный, перламутровый цвет, с помощью которого женщины могут перестать скрывать свою седину», — пояснили специалисты.