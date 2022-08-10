Филиппины расторгли контракт на поставку вертолетов из России из-за США

Минобороны Филиппин расторгло контракт на поставку 16 российских вертолетов Ми-17

Минобороны Филиппин расторгло контракт на поставку 16 вертолетов Ми-17 российского производства, основная причина отказа — риск введения санкций против Манилы со стороны США. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства Арсенио Андолонг, передает газета Bangkok Post.

В ноябре филлипинские военные согласилась заплатить 22,7 миллиона долларов за партию российских вертолетов для модернизации авиапарка Военно-воздушных сил страны.

В прошлом году Филиппины перевели России залоговую часть контракта, но на прошлой неделе руководство страны приняло решение отказаться от поставок и переключить внимание на вертолеты американского производства. «Я не знаю, сможем ли мы вернуть деньги, поскольку именно мы расторгли контракт», — заявил бывший министр обороны Дельфин Лоренцана, который ранее курировал ведение сделки.

В начале апреля США ввели санкции против Турции за связи с оборонным экспортом России. Под действие ограничительных мер попали турецкое управление по оборонной индустрии SSB и четыре чиновника, включая главу данного ведомства Исмаила Демира. Отмечается, что санкции были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).