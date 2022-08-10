Пригожин назвал Макаревича «выжившим из ума стариком»

Пригожин раскритиковал Макаревича и назвал его «выжившим из ума стариком»

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал рок-музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Об этом сообщает News.ru

Причиной недовольства медиаменеджера стали негативные высказывания певца о русских людях, для которых он пишет музыку: «Это просто шок, что он говорит; стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, вне зависимости от их взглядов».

Пригожин добавил, что позиция Макаревича по отношению к политической ситуации разворачивается против граждан России.

«Плюс ко всему его позиция не поддается никакой критике, так как он стал поддерживать, очевидно, специально ту оголтелую пропаганду с откровенным враньем, развернутую против не только нашего государства, но, что самое страшное, против всего русского народа», — заявил музыкальный продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин предложил лишить российского гражданства участников группы Little Big и назвал их малообразованными после новости о том, что музыкальный коллектив переехал жить в США.

8 августа, в понедельник, Максим Фадеев обвинил лидера «Машины времени» Андрея Макаревича в нарциссизме.