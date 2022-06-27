Пригожин предложил лишить гражданства участников Little Big

Продюсер Иосиф Пригожин предложил лишить российского гражданства участников Little Big

Продюсер Иосиф Пригожин предложил лишить российского гражданства участников группы Little Big и назвал их малообразованными. Об этом сообщает NEWS.RU.

«Что касается группы Little Big, то тут все просто: люди малообразованные, переехали в США, "самое миролюбивое государство в мире", и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон», — заявил шоумен.

24 июня стало известно, что участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика музыканты призывают остановить специальную военную операцию на Украине. В видео они показали мужчин за шахматным столом, передвигающих фигурки в виде военных, а также людей с застежками-молниями вместо ртов.

Группа Little Big была основана в 2013 году, однако наибольшую популярность обрела в 2020-м. Тогда артисты должны были ехать на музыкальный конкурс «Евровидение» от России, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.