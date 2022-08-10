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В Мексиканском заливе открыли новый вид гигантских «мокриц»

Journal of Natural History: в Мексиканском заливе открыли новый вид глубоководных изопод

Фото: Ming-Chih Huang / Journal of Natural History

Биологи идентифицировали в Мексиканском заливе новый вид глубокодных изопод Bathonymus — B. yucatanensis с длиной тела около 26 сантиметров. Это животное является крупным родственником обычных мокриц. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в Journal of Natural History.

Ракообразное, пойманное в 2017 году у полуострова Юкатан на глубине 600-800 метров, является третьим видом изопод Bathonymus, обнаруженным в Мексиканском заливе. Первый — B. giganteus — был описан в 1879 году, а B. maxeyorum — в 2016-м. Первоначально ученые посчитали, что новый экземпляр относится к разновидности гигантских изопод, однако подробный анализ выявил ряд уникальных особенностей животного.

B. yucatanensis отличается иными пропорциями и имеет более короткое тело, а его антенны длиннее, чем у B. giganteus. Оба вида имеют одинаковое количество шипов плеотельсона — хвостовой части брюшка. По словам ученых, с момента обнаружения гигантских изопод было изучено более тысячи экземпляров этого вида, однако тот факт, что они с B. yucatanensis имеют одинаковое число шипов, мог привести к ошибочной идентификации.

Ученые провели молекулярно-генетический анализ, сравнив B. giganteus и B. yucatanensis. Из-за разных последовательностей двух генов, кодирующих субъединицу I цитохром с-оксидазы (COI) и рибосомальную субъединицу 16S, в сочетании с различиями в морфологии было подтверждено, что B. yucatanensis является новым видом, у которого был общий предок с гигантскими изоподами.

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Александр Еникеев
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