Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Киодо сообщило, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщило агентство Киодо.

Специальное заседание кабмина началось в 11:30 по местному времени (05:30 мск). Ожидается, в скором времени станет известно о новом составе правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.

О желании обновить состав правительства Японии сообщалось еще прошлой осенью. Тогда Кисида заявлял, что руководству страны необходимо «встретиться лицом к лицу с общественным мнением». При это руководитель главной оппозиционной силы Японии Конституционно-демократической партии Юкио Эдано подчеркнул, что нужна «смены всего правительства, так как ЛПД не изменится».

Кисида был утвержден 4 октября 2021 года большинством голосов на должность премьер-министра Японии. Сейчас в нижней палате парламента Японии из 465 мест 305 принадлежат депутатам правящей коалиции в составе ЛДП и ее партнера партии «Комэйто».