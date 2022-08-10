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В СИЗО покончил с собой обвиняемый в убийстве жены российского врача

НГС: в СИЗО Новосибирска покончил с собой обвиняемый в убийстве жены главврача больницы

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Новосибирске покончил с собой Дмитрий Казаков — предполагаемый убийца жены главного врача искитимской городской больницы Людмилы Кайгородовой, его тело нашли в камере сотрудники СИЗО. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Суицид был совершен 9 августа. Обвиняемый давно высказывал намерение свести счеты с жизнью, отметил источник. Россиянину грозило пожизненное лишение свободы.

В феврале было завершено следствие, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По данным следствия, 49-летний фигурант причастен к убийству шести человек в период с 2009-го по 2021 год. Мужчина лишь в марте 2020 года вышел из колонии. У него не было постоянной работы, и он начал промышлять воровством уже спустя три месяца после освобождения. Осенью 2020 года он проник в дом главврача центральной горбольницы Искитима. В доме была 66-летняя супруга медика. Преступник решил ее убить, чтобы спокойно «обчистить» жилище. Тело женщины супруг нашел на следующий день, вернувшись с охоты. Из коттеджа пропал сейф с деньгами и ценностями.

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Любовь Ширижик
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