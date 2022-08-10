Актер Анар Халилов рассказал о сравнениях с Тимоти Шаламе и Джонни Деппом

Актер Анар Халилов рассказал о сравнениях с Тимоти Шаламе и молодым Джонни Деппом

28-летний российский актер театра и кино Анар Халилов рассказал о своем отношении к сравнениям с другими артистами. Его слова передает «Газета.Ru».

Халилова часто сравнивают с актерами Тимоти Шаламе и Джонни Деппом в молодости.

«Что может мне льстить в этой ситуации — меня пока что сравнивают только с талантливыми. Но на самом деле сравнения задевают самолюбие», — признался Анар. «Они явно круче — это правда, я не могу с этим спорить и объективно себя оцениваю на данном этапе. Но все равно это бесит, потому что каждый человек уникален. Я стараюсь проработать этот момент, веду с собой диалог, потому что раздражаться — это не совсем по-взрослому», — добавил артист.

Халилов известен по сериалам «Серебряный бор», «Березка», «Война семей», «Наследие», картинам «Только серьезные отношения», «Искушение», «Гости», «Игра» и другим проектам. Актер также исполнил главную роль в фильме «Этерна: Часть первая», премьера которого состоялась в начале 2022 года.

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