Актриса заявила о нежелании создателей «Крестного отца» утверждать Аль Пачино

Дайан Китон заявила о нежелании создателей «Крестного отца» утверждать Аль Пачино на роль

Американская актриса Дайан Китон, сыгравшая роль Кей Адамс в фильме «Крестный отец», заявила о том, что создатели проекта не хотели утверждать Аль Пачино на роль Майкла Корлеоне. Об этом сообщает Independent.

Артистка поведала, что исполнение роли Пачино на первом прослушивании не понравилась режиссеру картины Фрэнсису Форду Копполе и другим создателям ленты, однако после второго этапа прослушивания актера взяли в проект, вышедший на экраны в 1972 году.

«Никто не хотел видеть Аль Пачино. Они не хотели, чтобы он играл эту роль, а меня уже выбрали. Меня выбрали перед Аль Пачино в "Крестном отце"! Разве это не странно? Чем был бы "Крестный отец" без Аль Пачино? Это просто одна из тех странных, необычных вещей в жизни», — поделилась Китон, сыгравшая в фильме влюбленную в Майкла Корлеоне учительницу.

Через год после выхода фильма, в 1973 году, Аль Пачино был номинирован сразу на две кинематографические премии — на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и на «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль.

7 июля стало известно о смерти американского актера Джеймса Каана, прославившегося благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме «Крестный отец». Позже была названа причина смерти артиста.