Названа причина смерти звезды «Крестного отца» Джеймса Каана

TMZ: актер Джеймс Каан умер из-за сердечного приступа

Названа причина смерти американского актера Джеймса Каана, который прославился благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме «Крестный отец». Об этом сообщает портал TMZ.

В свидетельстве о смерти говорится, что артист скончался из-за сердечного приступа и и ишемической болезни сердца. Также отмечается, что он страдал от хронической обструктивной болезни легких.

О смерти звезды «Крестного отца» стало известно 7 июля. Ему было 82 года.

Актер родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов из Германии. В 1963 году он дебютировал в кино в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма». Среди других известных ролей артиста — «Мизери», «Эльдорадо», «Люди дождя», «Вор», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Путешествие в Шайло».

За роль в «Крестном отце» Каан был номинирован на «Оскар». Кроме того, он был номинантом на премии «Эмми», «Золотой глобус» и «Сатурн».