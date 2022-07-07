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Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан

Актер Джеймс Каан умер в возрасте 82 лет

Фото: Astute Films / Globallookpress.com

Умер американский актер Джеймс Каан, прославившийся благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме «Крестный отец». Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«С огромной грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать ее частную жизнь в это трудное время», — говорится в публикации.

Причина смерти звезды «Крестного отца» не уточняется. Каан скончался в возрасте 82 лет.

Актер родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов из Германии. В 1963 году он дебютировал в кино в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма». Среди других известных ролей артиста — «Мизери», «Эльдорадо», «Люди дождя», «Вор», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Путешествие в Шайло».

За роль в «Крестном отце» Каан был номинирован на «Оскар». Кроме того, он был номинантом на премии «Эмми», «Золотой глобус» и «Сатурн».

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Марина Погосян
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