В Херсонской области задержали пособников СБУ

В МВД Херсонской области заявили о задержании группы пособников СБУ

В Херсонской области задержали группу пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба МВД региона, пишет РИА Новости.

Отмечается, что местными правоохранителями были задержаны четыре жителя Херсонской области 1977-1984 годов рождения. По данным МВД, они занимались перевозкой диверсантов, оружия и боеприпасов по реке, а также оборудовали в лесу тайники. Кроме того, как заявили в ведомстве, один из задержанных под видом поездок на рыбалку на велосипеде посещал места расположения военных Вооруженных сил (ВС) России, чтобы впоследствии передать сведения и координаты украинской стороне.

В МВД добавили, что из тайников подозреваемых были изъяты четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, два польских гранатомета «Комар», три автомата Калашникова, патроны и травматический пистолет.

5 августа сообщалось, что в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия за неделю задержала 70 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сотрудники ведомства также нашли тайники с девятью гранатометами, более чем 80 единицами стрелкового оружия, множеством ручных гранат, артиллерийских снарядов и самодельных взрывных устройств.