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Росгвардия задержала 70 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия нашла тайники оружия и задержала 70 пособников ВСУ под Херсоном и Запорожьем

Фото: Росгвардия

Росгвардия за неделю задержала в Херсонской и Запорожской областях 70 пособников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, все задержанные причастны к ВСУ и военизированным формированиям. В ходе мероприятий сотрудники Росгвардии также обнаружили тайники с девятью гранатометами, один из которых был произведен в США. Найдены свыше 80 единиц стрелкового оружия, включая пулемет «Корд», множество ручных гранат, артиллерийских снарядов и самодельных взрывных устройств.

3 августа сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) спецназ Росгвардии уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ. 2 августа во время поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили операторов украинских беспилотников и уничтожили их с помощью артиллерии.

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Владимир Седов
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