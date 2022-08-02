Росгвардия заявила об уничтожении 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР

Бойцы Росгвардии заявили об уничтожении 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР

Росгвардейцы уничтожили 13 операторов украинских беспилотников в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время поисковых мероприятий российские силовики обнаружили координаты летательных аппаратов противника и уничтожили их с помощью артиллерии.

Также в других населенных пунктах они изъяли 14 иностранных гранатометов, один американский огнемет, семь противотанковых ракет, автомат Калашникова, 122 миллиметровых снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, 4 килограмма взрывчатых веществ и более 3000 патронов различного калибра.

Ранее стало известно, что росгвардейцы во время проведения адресных мероприятий нашли схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами в Харьковской области.