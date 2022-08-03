Росгвардия уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу в ЛНР

В ЛНР спецназ Росгвардии с помощью беспилотника и артиллерии уничтожил диверсантов ВСУ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) спецназ Росгвардии уничтожил диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

После огневого контакта со спецназом бойцы ВСУ были вынуждены отступить в лес, где их удалось засечь с помощью беспилотного летательного аппарата. Координаты были переданы на командный пункт, после чего по обнаруженной цели был нанесен удар армейской артиллерией.

После артудара спецназ осмотрел местность. Росгвардейцами были найдены тела шести погибших украинских военнослужащих, а также переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), гранатометы отечественного и иностранного производств, свыше двух килограмм тротила, 400 гранат, патронов и взрывателей, а также автоматы Калашникова, амуниция и экипировка.

Ранее Росгвардия сообщила об уничтожении 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР.