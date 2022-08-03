Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Росгвардия уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу в ЛНР

В ЛНР спецназ Росгвардии с помощью беспилотника и артиллерии уничтожил диверсантов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Луганской Народной Республике (ЛНР) спецназ Росгвардии уничтожил диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

После огневого контакта со спецназом бойцы ВСУ были вынуждены отступить в лес, где их удалось засечь с помощью беспилотного летательного аппарата. Координаты были переданы на командный пункт, после чего по обнаруженной цели был нанесен удар армейской артиллерией.

После артудара спецназ осмотрел местность. Росгвардейцами были найдены тела шести погибших украинских военнослужащих, а также переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), гранатометы отечественного и иностранного производств, свыше двух килограмм тротила, 400 гранат, патронов и взрывателей, а также автоматы Калашникова, амуниция и экипировка.

Ранее Росгвардия сообщила об уничтожении 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Китай начал вводить ограничения против Тайваня из-за визита Пелоси
В Совете Федерации сравнили визит Пелоси на Тайвань с поездкой Нуланд на Майдан
Российский «Сахалин» исключили из Азиатской хоккейной лиги
Предложен новый способ выявления глаукомы на ранней стадии
В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»
Врач назвала единственный метод ранней диагностики рака матки
Женщина и ребенок погибли в аварии с мотоблоком с прицепом в российском регионе
У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
Стало известно новое название Coca-Cola в России
Обманувших дольщиков на сотни миллионов рублей россиян арестовали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.