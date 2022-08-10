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Соцслужбы Испании обвинили в подделке документов отобранных у россиянки детей

Адвокат россиянки Ланг обвинил органы опеки Испании в подделке документов отобранных детей

Фото: GARY RUIZ / Unsplash

Адвокат россиянки Елены Ланг, у которой органы опеки забрали двух несовершеннолетних дочерей, обвинил соцслужбы Испании в подделке документов об испанском гражданстве. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, адвокат смог получить копию протокола об изъятии детей и обнаружил, что сотрудники соцслужбы указали в соответствующей графе испанское гражданство, хотя на самом деле дочери Елены Ланг имеют только российское и швейцарское. Таким образом, подобное грубое нарушение местного законодательства может стать главным аргументом в оспаривании незаконных действий испанских сотрудников.

Об отобранных без предварительного уведомления детях Елены Ланг стало известно 10 августа. Сейчас генконсульство России в Испании оказывает Елене всю возможную юридическую и дипломатическую поддержку. «Генконсульство направило запросы в компетентные органы, социальные службы Испании для получения разъяснений по этому делу», — отмечали в представительстве.

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Дмитрий Сотак
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