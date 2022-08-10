Соцслужбы Испании отобрали у россиянки двух несовершеннолетних детей

Генконсульство РФ заявило, что власти Испании отобрали у россиянки двух малолетних детей

Социальные службы Испании отобрали у россиянки Елены Ланг двух несовершеннолетних детей и не отвечают на запросы по этому делу. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Барселоне, передает РИА Новости.

«Случай с изъятием детей у семьи Ланг хорошо известен генеральному консульству России в Барселоне. В нашем распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки правительства Каталонии, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей», — уведомили в российском представительстве.

Дипломаты уточнили, что у женщины отобрали двух дочерей, без предварительного оповещения. Сейчас генконсульство оказывает Елене всю возможную юридическую и дипломатическую поддержку. «Генконсульство направило запросы в компетентные органы, социальные службы Испании, для получения разъяснений по этому делу», — добавили в ведомстве.

21 апреля председатель совета российских соотечественников в Ирландии Федор Смирнов в интервью газете Times рассказал, что русскоговорящие дети в местных школах сталкиваются с травлей. Смирнов сообщил, что русскоговорящие дети стали подвергаться травле в школах Ирландии после начала специальной операции России на Украине.