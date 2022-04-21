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В Ирландии рассказали о травле русскоговорящих детей

The Times сообщила о травле русскоговорящих детей в школах Ирландии

Фото: PIxabay

Председатель совета российских соотечественников в Ирландии Федор Смирнов в интервью газете Times рассказал, что русскоговорящие дети в местных школах сталкиваются с травлей. Его слова приводит РИА Новости.

Смирнов сообщил, что русскоговорящие дети стали подвергаться травле в школах Ирландии после начала специальной операции России на Украине. По его словам, одноклассники называют их «русскими фашистами». «Это русофобия», — подчеркнул он.

По словам Смирнова, учителя дают задания на перевод речи украинских беженцев именно русскоговорящим детям. А после уроков их преследуют одноклассники.

«Многие русскоговорящие дети)даже не являются русскими — они литовцы, латыши или кто-либо еще», — отметил он.

По словам одной из матерей, ее сына, латыша, неоднократно называли нацистом в школе. Она сообщила, что обратилась с жалобой на это в учебной заведение. В школе решили эту проблему, после чего травля остановилась.

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Марина Совина
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