Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Десятки русскоязычных жителей Германии сообщили о дискриминации

Посол РФ в ФРГ Нечаев рассказал о десятках случаев дискриминации русскоговорящих граждан

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Посольству России в ФРГ поступили десятки обращений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии. Об этом рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев, передает ТАСС.

Посол рассказал, что за прошедшие выходные поступило порядка 40 таких сообщений. Всего на прошлой неделе с жалобами на дискриминацию в посольство обратились сотни русскоговорящих граждан. «Это лица, скажем так, русскоязычные, и они из-за того, что используют русский язык и считаются как бы причастными к русскому миру, подвергаются подобного рода травле», — заявил посол.

По словам Нечаева, дискриминация проявляется в бытовом хулиганстве, травле русскоязычных детей в школе, увольнениях с работы, а также — в единичных случаях отказов в медицинской помощи.

Ранее стало известно, что неизвестные граждане подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова в Берлине. Местные правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом отмечается, что был нанесен ущерб зданию учебного заведения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ЕС решил ввести санкции против российских нефтегигантов
В Эстонии отменят сертификаты о вакцинации от COVID-19
Из дела бойцов Е.Н.О.Т. убрали обвинение в бандитизме
Германия засекретит данные о поставках вооружений на Украину
Минобороны сообщило об уничтожении почти всех огневых точек вокруг Мариуполя
Отец девятилетней студентки МГУ обвинил факультет в травле своей дочери
Харитонов предложил Александру Емельяненко бой на голых кулаках
Летевший в Москву лайнер вернули в Сербию после сообщения о минировании
Минобороны заявило о полном контроле над Херсоном и Мелитополем
Россиянки скупили средства личной гигиены и пожаловались на дефицит в магазинах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.