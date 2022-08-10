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Нищенка приобрела лотерейный билет на подаяние и выиграла 74 миллиона рублей

Newsweek: в Испании нищенка приобрела лотерейный билет и выиграла 1,2 миллиона евро

Фото: Creativ Studio Heinemann / imagebroker.com / Globallookpress.com

В испанском городе Аликанте нищенка потратила подаяние на лотерейный билет и выиграла 1,2 миллиона евро (74 миллиона рублей). Об этом сообщает Newsweek.

Женщина, каждый день по пять часов просившая милостыню на улице перед банком и супермаркетом, часто заходила в табачный магазин и тратила выручку на лотерейные билеты. В очередном билете, который она приобрела, совпали все числа, необходимые для получения первого приза.

Имя женщины не сообщается. Владелец табачного магазина, продавший ей билет, утверждает, что она цыганка. «Вчера она пришла и сказала, что мы решили все ее проблемы, — сказал он. — Мы осчастливили человека, которого любила вся округа. У нее были долги и финансовые проблемы».

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Мужчина подчеркнул, что до этого покупатели лотерейных билетов в его магазине никогда не выигрывали таких крупных призов.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница американского города Кокисвилл, штат Мэриленд, сорвала джекпот в лотерею благодаря числам, которые увидела сестра в вещем сне. Сестре приснилось, как она едет на автобусе с номером 23815.

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Алиса Дмитриева
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