«Вещий» сон принес пожилой женщине крупный выигрыш в лотерее

UPI: женщина сорвала джекпот в лотерее благодаря числам, увиденным сестрой во сне

Пожилая жительница американского города Кокисвилл, штат Мэриленд, сорвала джекпот в лотерею благодаря числам, которые увидела сестра в вещем сне. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

68-летняя победительница рассказала, что часто использует числа из собственных снов при игре в лотерею. Недавно она предпочла воспользоваться числами, которые увидела во сне ее сестра. «Вещий» сон, в котором та увидела, как едет на автобусе с номером «23815», принес американке крупный выигрыш.

Женщина приобрела лотерейный билет в продуктовом магазине и вписала в него эти числа. Проверив результаты розыгрыша через мобильное приложение, она обнаружила, что выиграла приз в 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель американского города Хамтрамк, штат Мичиган, купил выигрышный лотерейный билет и стал миллионером на следующий день после того, как ему приснилось, что он сорвал джекпот и разбогател. Он решил потратить деньги на покупку нового дома и автомобиля.