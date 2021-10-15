Вещий сон принес мужчине 71 миллион рублей

Мужчина увидел вещий сон о выигрыше в лотерею и сорвал джекпот в миллион долларов

Житель американского города Хамтрамк, штат Мичиган, купил выигрышный лотерейный билет и стал миллионером на следующий день после того, как ему приснилось, что он сорвал джекпот и разбогател. Об этом сообщает UPI.

32-летний американец рассказал, что часто покупает лотерейные билеты, несмотря на то, что его жена относится к такому развлечению скептически. «Я всегда говорил жене, что однажды лотерея принесет мне удачу, но она никогда не верила мне», — сказал он.

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По словам мужчины, недавно он увидел вещий сон о выигрыше в лотерею и на следующий день отправился за очередным билетом. «Купив билеты, я сел в машину и начал стирать защитный слой. Я сразу заметил, что совпали числа "04" и подумал, что выиграл сто долларов (7,1 тысячи рублей). Когда я увидел надпись "1 миллион долларов" (71,3 миллиона рублей), решил, что все еще сплю. Я сразу позвонил жене, чтобы сообщить ей хорошие новости», — заявил он.

Американец предпочел получить единовременную выплату, которая после уплаты налогов составила 634 тысячи долларов (45,2 миллиона рублей). Он намерен потратить деньги на покупку нового дома и автомобиля.

Ранее сообщалось, что житель американского города Силвер-Лейк, штат Канзас, увидел вещий сон о выигрыше в лотерею, а спустя два дня действительно обрел богатство. Мужчина решил потратить деньги на новый автомобиль для жены и участок земли.