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В Лисичанске на противотанковой мине подорвалось трое электриков

В Лисичанске двое электриков погибли от противотанковой мины, третий тяжело ранен

Фото: РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) в городе Лисичанск на противотанковой мине подорвался автомобиль, в котором ехали электрики районной электрической сети (РЭС). Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства ЛНР.

«В лесополосе возле высоковольтной линии 220 кВ "Лисичанская" на противотанковой мине подорвался автомобиль УАЗ, в котором находились три сотрудника Лисичанского РЭС. В результате взрыва два мужчины, 1969 и 1973 годов рождения, погибли на месте», — говорится в сообщении.

Третий мужчина 1981 года рождения доставлен в Новоайдарскую многопрофильную больницу в тяжелом состоянии с диагнозом минно-взрывная травма, ожогами лица, живота, верхних и нижних конечностей, а также дермалогическим шоком.

Ранее в Донецкой народной республике на территории Донецкой областной психиатрической больницы обнаружили 66 противопехотных мин «Лепесток», которые на город сбросили украинские военные. Эти мины, помимо прочего, имели встроенный механизм самоликвидации.

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Василий Мека
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