На территории психбольницы в Донецке обнаружили 66 мин «Лепесток»

РИА Новости: на территории психбольницы в Кировском районе Донецка нашли 66 мин «Лепесток»

На территории Донецкой областной психиатрической больницы в Кировском районе Донецка обнаружено 66 противопехотных мин «Лепесток», которые на город сбросили украинские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что в этом районе было зафиксировано падение ракет, начиненных минами ПМФ-1. Согласно маркировке на корпусе найденной ракеты, ее произвели в 1991 году, а находившиеся в ней мины имеют механизм самоликвидации.

В понедельник, 8 августа, представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале сообщало, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».

ВСУ начали активно применять мины «Лепесток» при обстреле Донецка в июле. Местные жители обнаруживали опасные противопехотные мины на дорогах и своих придомовых участках, а также на улицах в центре города.

Применение мин «Лепесток» запрещено Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала данный документ в 2005 году.