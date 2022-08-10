Катание Макрона на гидроцикле назвали преступлением

Politique: партия «зеленых» раскритиковала Макрона за катание на гидроцикле

Представители французской партии «Европа Экология — Зеленые» раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона за то, что он катался на гидроцикле в разгар жары во время отпуска. Об этом пишет французское издание Politique.

«Это подтверждает впечатление о том, что он не понимает, что такое глобальное потепление. Не понимать этого — преступление», — заявила депутат от партии Сандрин Руссо.

Комментируя ситуацию, французские СМИ также указали, что для катания на гидроцикле мощностью 160 лошадиных сил в течение часа затрачивается около 10 литров топлива. Аналогичное количество требуется, чтобы проехать примерно 200 км на машине.

Ранее международная группа исследователей во главе со специалистами из Кембриджского университета заявила, что последствия глобального потепления могут оказаться очень пессимистичными и понесут большую угрозу для человечества. Например, мощный циклон способен разрушить электрическую инфраструктуру, оставляя население уязвимым для последующей смертоносной волны тепла.