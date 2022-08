Спрогнозирована климатическая катастрофа для всего человечества

PNAS: спрогнозированы катастрофические последствия из-за глобального потепления

Международная группа исследователей во главе со специалистами из Кембриджского университета заявила, что последствия глобального потепления могут оказаться хуже, чем предполагалось ранее. В статье ученых, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), приводятся самые пессимистические сценарии изменения климата, которые грозят человечеству катастрофой.

Потенциал катастрофических последствий зависит от масштабов и скорости изменения климата, а также от уязвимости и реакции этих пострадавших систем на нанесенный вред. Например, мощный циклон способен разрушить электрическую инфраструктуру, оставляя население уязвимым для последующей смертоносной волны тепла. Угрозе значительного повышения глобальной температуры уделяется мало внимания, поскольку специалисты склонны рассматривать условия для достижения Парижского соглашения 2015 года, согласно которому температура не должна повыситься больше чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального значения.

Однако даже без учета наихудших сценариев ученые прогнозируют повышение температуры от 2,1 до 3,9 градуса Цельсия к 2100 году. Если все предусмотренные усилия на 2030 год будут полностью реализованы, то к 2100 году ожидается потепление на 2,4 градуса Цельсия. Температуры более чем на два градуса Цельсия выше доиндустриальных значений не поддерживались на поверхности Земли со времен эпохи плейстоцена (или более 2,6 миллионов лет назад), поэтому они представляют угрозу для равновесия современной биосферы. Даже если антропогенные выбросы вскоре начнут снижаться, это не исключает высоких концентраций парниковых газов в будущем или экстремальных климатических изменений, особенно после 2100 года.

В новой исследовательской программе, названной «Климатическим эндшпилем», ученые рассмотрели более редкие и катастрофичные сценарии, чья вероятность не является нулевой. Наихудшие из них в отчете МГЭИК прогнозируют, что к XXII веку наступят температуры, которые в последний раз преобладали в раннем эоцене 50 миллионов лет назад. Это вызывает особую тревогу, поскольку человеческое общество адаптировано к конкретной климатической нише.

Выбросы углерода происходят с беспрецедентной геологической скоростью и к концу века могут превысить пороговые значения, которые вызывали предыдущие массовые вымирания. Изменение климата может напрямую спровоцировать международные конфликты или повысить риск новых пандемий. В свою очередь, это вызовет множественные опосредованные стрессы, такие как экономический ущерб, потеря земли, отсутствие воды и продовольствия, которые сольются в синхронные сбои, провоцируя глобальные кризисы.

К другим потенциально катастрофическим механизмам относятся выделение метана при таянии вечной мерзлоты, потеря лесов, которые действуют как «поглотители углерода», и даже возможность исчезновения облачного покрова.