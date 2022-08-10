Милла Йовович показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Актриса Милла Йовович показала лицо без косметики и восхитила фанатов

Американская актриса русско-черногорского происхождения Милла Йовович показала лицо без косметики и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует перед камерой, сидя на диване. Звезда киноленты «Обитель зла» одета в черную рубашку с белой окантовкой. При этом видно, что на лице Йовович отсутствует макияж.

Кроме того, актриса продемонстрировала новую стрижку, о чем она сообщила в описании под публикацией, которая набрала более 90 тысяч лайков. Вдобавок актриса рассказала, что на данный момент завершились съемки фильма «Дыши» с ее участием.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Выглядишь свежо!», «Обожаю твою стрижку, и выглядишь ты так естественно. Пожалуйста, не коли себе никаких ботоксов», «Вы никогда не стареете», «Красавица!», «Милая Милла и такая настоящая», — высказывались они.

В апреле папарацци сняли Виллу Йовович без макияжа на прогулке в Нью-Йорке с 14-летней дочерью Эвер Габо Андерсон. Звезду запечатлели в растянутой майке розового цвета, рубашке с принтом из геометрических фигур и цветов, а также в облегающих джинсах.

