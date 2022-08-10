Полковник раскрыл ошибку США в конфликте на Украине

Полковник Макгрегор заявил о нехватке оружия США для войны с КНР из-за поставок Украине

Бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор высказался о роли США в ситуации на Украине. Свое мнение он выразил в статье для журнала American Conservative.

Макгрегор раскрыл ошибку США в конфликте на Украине и предположил, что Вашингтон столкнется с нехваткой запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетической войны с КНР. Это может произойти из-за того, что США осуществляли поставки оружия Украине. Он предположил, что при конфронтации вокруг Тайваня ВМС США блокируют тихоокеанское побережье Китая.

«Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», — заявил он.

Полковник добавил, что армия США испытает дефицит ряда вооружений из-за длительности блокады.

«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», — заключил Макгрегор.