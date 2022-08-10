Власти Молдавии призвали срочно решить проблему с ввозом продуктов в Россию

Премьер Молдавии Гаврилица призвала решить проблему с экспортом продуктов в Россию

Власти Молдавии призвали срочно решить проблему с вступающим 15 августа запретом экспорта фруктов и овощей в Россию. Соответствующее поручение Министерству сельского хозяйства дала премьер-министр страны Наталья Гаврилица, пишет ТАСС.

«Вчера мы узнали, что в молдавских фруктах и овощах были внезапно обнаружены вредители», — сказала она и призвала аграриев тщательно следить за качеством продукции.

В свою очередь в молдавском Минсельхозе отметили, что пока не получили от России официального сообщения и ждут, что им предоставят документы о выявленных нарушениях.

Ранее стало известно, что с 15 августа в Россию запрещено ввозить ряд товаров из Молдавии — речь идет о продукции растениеводства из ряда районов страны. По данным Россельхознадзора, только за июль было выявлено 13 случаев пяти видов карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов: речь идет о различных насекомых, возбудителях заболеваний, сорняках.