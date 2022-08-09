Россия запретила ввоз ряда продуктов из Молдавии

Россельхознадзор с 15 августа запретил ввоз продукции растениеводства из Молдавии

C 15 августа в Россию запрещено ввозить ряд товаров из Молдавии — речь идет о продукции растениеводства из ряда районов страны, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. Ее слова приводит «Интерфакс».

Ограничения, по словам Мелано, обусловлены случаями обнаружения опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей в Россию. Молдавская сторона о ситуации была информирована, но должной реакции не последовало, утверждает Мелано.

«Меры, предпринимаемые молдавской стороной по соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Российскую Федерацию, являются недостаточными», — сообщила она.

По данным ведомства, только за июль было выявлено 13 случаев пяти видов карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов: речь идет о различных насекомых, возбудителях заболеваний, сорняках.