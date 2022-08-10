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В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных программ

«Ведомости»: Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного назначения

Фото: Unsplash.com

Министерство финансов России предложило дать налоговые льготы разработчикам программ военного и двойного назначения. Об этом сообщают «Ведомости».

Поправки, предполагающие освобождение от НДС, предлагается внести в статью 149 Налогового кодекса. Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022, а в Госдуму — на февраль 2023 года.

Льгота коснется передачи исключительных прав и прав на использование на программы для электронно-вычислительных машин и базы данных, которые включены в единый реестр научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ военного назначения.

В Минфине пояснили, что в настоящее время в рамках налогового маневра в отрасли интернет-технологий от НДС освобождаются разработчики российского программного обеспечения из реестра Минцифры, однако в него не включены программы, связанные с обеспечением обороны и безопасности страны. Издание отмечает, что речь идет о запрете внесения их в реестр из-за сведений, которые составляют государственную тайну.

Ранее госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры России распространить льготы для программистов на IT-специалистов, работающих во всех компаниях, а не только в продающих ПО, а также расширить для них предоставляемые меры поддержки.

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Марина Совина
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