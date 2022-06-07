Льготы для IT-специалистов в России предложили расширить

«Известия»: «Ростех» предложил Минцифры оплачивать 30-50% аренды жилья для IT-специалистов

Госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры России распространить льготы для программистов на IT-специалистов, работающих во всех компаниях, а не только в продающих ПО, а также расширить для них предоставляемые меры поддержки. Об этом во вторник, 7 июня, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Так, госкорпорация призвала оплачивать из региональных бюджетов 30–50 процентов стоимости аренды жилья для сотрудников отрасли, у которых нет собственной квартиры или дома, а также установить гарантированный государством ежемесячный доход IT-специалиста по месту работы.

Кроме того, «Ростех» предлагает предоставить льготы компаниям, занимающимся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и софтом, обследованием и экспертизой компьютерных систем, обучением пользователей и другой деятельностью в IT-отрасли.

В госкорпорации считают, что эти меры позволят сохранить не только равные и конкурентные условия найма сотрудников в IT, но и избежать их оттока из ключевых отраслей российской экономики.

В начале мая правительство заявило о запуске новой льготной ипотеки под пять процентов для IT-специалистов. Как пояснил Мишустин, кредит на покупку квартиры по выгодной ставке могут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Власти ожидают, что до конца 2024 года выдадут по этой программе около 50 тысяч займов на общую сумму около 240 миллиардов рублей.

В июне российские власти решили запустить в стране промышленную ипотеку со ставкой в пять процентов годовых. Речь идет о льготной программе, которая позволит предприятиям брать кредиты по сниженной ставке на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.