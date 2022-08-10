Новый подвид омикрона оказался еще опаснее

Биолог Баранова заявила о большей опасности нового подвида омикрон-штамма коронавируса

Новый подвид омикрон-штамма коронавируса B.A.5, который также называют «ниндзя», оказался еще опаснее предыдущих, так как лучше уходит от антител и быстрее размножается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Она добавила, что еще одна отличительная черта штамма «ниндзя» — его способность вызывать реинфекции.

То есть он довольно сильно отличается от предыдущих вариантов и способен инфицировать переболевших первым и вторым омикронами. В связи с этим в Австралии, например, сократили срок, когда заболевание могут признать новым, а не продолжением старого. Если болезнь возникла через шесть недель после негативного теста, то это уже новый ковид Анча Баранова биолог

При этом Баранова призвала не путать реинфекции с паксловидным отскоком, при котором после положительного теста пациент получает отрицательный, а затем после минимального промежутка времени снова положительный. Такое явление связывают с препаратом «Паксловид», которым лечили президента США Джо Байдена.

Штамм «ниндзя» — пятая линия мутировавшего коронавируса из Южной Африки. Свое название он получил из-за способности уходить от иммунного ответа и уклоняться от антител. Иммунитет не будет замечать этот штамм до тех пор, пока вирус не распространится по всему организму. На данный момент этот штамм наиболее распространен в США и странах Западной Европы, однако 9 августа первый случай заражения был выявлен в столице Белоруссии Минске.