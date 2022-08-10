Бывший муж Бородиной рассказал о переезде на новую квартиру

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров показал процесс переезда

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров рассказал о переезде на новую квартиру со старой. Процесс он показал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На опубликованной Омаровым фотографии можно увидеть, как бывшая супруга Алла Воденко помогает ему с переездом и наполняет коробку вещами. В комнате позади Воденко лежит большое количество картонных коробок, сложенных одна к другой, а также несколько предметов одежды. «Что бы я без нее делал», — подписал публикацию бизнесмен.

О покупке квартиры Омаровым стало известно в августе 2021 года. Тогда предприниматель сделал фотографию на фоне голых стен, а также продемонстрировал дизайн-проект объекта. По словам Омарова, площадь квартиры составила 130 квадратных метров. В одном из помещений звезда планировал установить колонну, а в спальне, гостиной и еще одной комнате — по одному большому телевизору.