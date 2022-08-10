RKI: в городе Пфорцхайм в Германии четырехлетняя девочка заразилась оспой обезьян

В городе Пфорцхайм в Германии четырехлетняя девочка заразилась оспой обезьян. Об этом сообщает Институт по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней имени Роберта Коха (RKI), передает The Economic Times.

По информации издания, ребенок заразился дома. Ранее заболевание выявили у одного из членов семьи, который контактировал с девочкой. По данным министерства здравоохранения земли Баден-Вюртемберг, после выявления вируса в доме девочка сделала тест. Он показал положительный результат на обезьянью оспу.

Отмечается, что заболевание у девочки проходит бессимптомно. Она не контактировала ни с кем за пределами своего дома. RKI сообщает, что на данный момент в Германии зафиксировано 2982 случая заражения оспой обезьян. Среди инфицированных только семь человек — женщины.

Ранее в Эквадоре зарегистрировали первый случай смерти пациента болевшего оспой обезьян. «Один человек умер в понедельник, 8 августа, из-за имевшейся у него ранее патологии», — сказано в сообщении Минздрава страны.