Молодой человек известной российской порноактрисы признался в ее убийстве

В Петербурге молодой человек порноактрисы признался в убийстве, но пока не сдался полиции

В Петербурге 24-летний молодой человек 26-летней порноактрисы и TikTok-блогерши Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман, признался в ее убийстве. Об этом в среду, 10 августа, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, подозреваемый не торопится сдаваться полиции и о мотивах преступления ничего не рассказал. Правоохранители разыскивают его.

Сожитель погибшей был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы.

Ранее стало известно, что порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли в ванну. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.

